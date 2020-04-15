Дмитрий Комаров покажет, как китайцы ловят рыбу с помощью бакланов

В свежем выпуске «Мир наизнанку» раскроет секрет тысячелетней китайской традиции - как заставить баклана добывать пищу для человека.

В новом выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку», который выйдет в эфире 15 апреля 2020 года в 22:45 на канале «1+1», путешественник Дмитрий Комаров отправится в живописный уголок Поднебесной, чтобы познакомиться с древней китайской традицией - рыбалкой с бакланами. А также станет участником необычного развлечения и узнает, как выглядит главный деликатес Желтого моря.

Читайте такжеДмитрий Комаров раскроет секрет прочности Великой китайской стены

«Мир наизнанку» в продолжении грандиозного китайского сезона покажет зрителям один из самых красивых регионов огромной страны - горы Гуйлинь. Здесь среди десятков зеленых вершин и водных потоков сохранилась древнейшая китайская традиция и одна из самых необычных профессий в мире. В этом регионе веками жили рыбаки, которые изобрели очень экзотический и непохожий ни на какие другие способ рыбалки. Они для улова используют баклана, который достает из воды самую разнообразную рыбу - от карпа до щуки.

Дмитрий Комаров отправится на рыбалку с легендарной династией бакланових рыбаков, которые являются последними хранителями традиции. Ведущий тревел-шоу попытается узнать все секретные техники, как китайцам удалось превратить птицу в лучшего ручного охотника за рыбой, и заставить баклана добывать пищу не для себя, а для человека.

После экстремальной рыбалки с бакланами команда «Мира наизнанку» переместится в другой конец Поднебесной, где жители придумали еще одно интересное развлечение. На берегу Желтого моря, сотни людей собираются в одно время, чтобы добыть себе ужин с помощью небольшой лопатки и ведерка.

«Здесь китайцы во время отлива собирают живность, которая водится в прибрежном песке. Это вкусная, полезная и экзотическая еда», - расскажет Дмитрий Комаров.

Какое гастрономическое приключение ждет украинских путешественников в Китае, и какой на вкус главный деликатес Желтого моря - смотрите в новом выпуске «Мира наизнанку» уже сегодня в 22:45 на канале «1+1».

Кстати, большое интервью Дмитрия Комарова о съемках китайского сезона «Мира наизнанку» читайте на УНИАН.Туризм.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.