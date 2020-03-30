Во Всемирной туристической организации подсчитали, как сильно коронавирус обрушит индустрию путешествий

В UNWTO прогнозируют, что убыток от COVID-19 составит от 5 до 7 лет развития туризма.

Во Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) прогнозируют, что в 2020 году число международных туристов сократится на 20-30% по сравнению с показателями 2019 года, однако подчеркивают, что такие прогнозы основываются исключительно на нынешней ситуации, а потому возможны корректировки.

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Об этом идет речь в свежем отчете UNWTO.

При этом, отмечают в организации, ожидаемое падение на 20-30% может привести к снижению поступлений от международного туризма (экспорта) в размере 300-450 миллиардов долларов США, что составляет почти треть от 1,5 триллиона долларов США, полученных в 2019 году.

"Принимая во внимание прошлые рыночные тенденции, это означало бы, что от пяти до семи лет роста будут потеряны из-за COVID-19. В 2009 году на фоне глобального экономического кризиса международные туристические потоки сократились на 4%, в то время как вспышка атипичной пневмонии привела к снижению лишь на 0,4% в 2003 году", - говорится в отчете.

В то же время генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили констатировал, что туризм является одним из наиболее пострадавших из-за коронавируса секторов экономики.

При этом он отметил, что хотя еще слишком рано давать полную оценку вероятного воздействия COVID-19 на туризм, очевидно, что миллионы рабочих мест в этом секторе находятся под угрозой. Около 80% всех туристических предприятий являются малыми и средними предприятиями, и этот сектор играет ведущую роль в обеспечении занятости и других возможностей для женщин, молодежи и сельских общин.

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Наряду с этой оценкой UNWTO подчеркивает историческую устойчивость туризма и его способность создавать рабочие места после кризисных ситуаций, а также отмечает важность международного сотрудничества и обеспечения того, чтобы этот сектор стал центральной частью усилий по восстановлению после пандемии коронавируса.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, по данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) по состоянию на середину марта 2020 года, до 50 миллионов рабочих мест в секторе путешествий и туризма находятся под угрозой из-за глобальной пандемии коронавируса Covid-19.

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