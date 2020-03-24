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В Китае часть Великой стены открыли для туристов

12:31, 24 марта 2020
Новости туризма
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Иллюстрация REUTERS

В Китае для туристов открыли один из наиболее посещаемых участков Великой стены, поскольку количество новых случаев коронавируса в стране продолжает сокращаться.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на CNN, открыли пока что только одну часть "Бадалинга", а другие места и музей еще будут оставаться закрытыми.

Чтобы попасть на Большую стену, посетители должны забронировать билеты в Интернете и предоставить QR-код, который подтверждает, что они здоровы, а также туристы обязательно должны носить защитную маску и соблюдать дистанцию не менее метра от других.

Как сообщал УНИАН, вспышка вируса началась с рынка морепродуктов и животных в китайском городе Ухань. Он вызывает симптомы, похожие на простуду, но быстро поражает легкие и другие органы.

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