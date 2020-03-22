Из Греции домой возвращаются 137 украинцев – МИД
17:49, 22 марта 2020Новости туризма
4 0
В аэропорту Киева они пройдут все необходимые контрольные процедуры и будут направлены на самоизоляцию на 14 дней.
Украинцы направляются домой из Греции / Wikimedia Commons
Из греческих Салоников направляются домой самолетом 137 украинцев.
Об этом сообщается в Facebook на странице «Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины».
«Граждане Украины, которые находились в греческом городе Салоники, возвращаются на родину. 137 украинцев уже на борту самолета и направляются в Украину», - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Украину из Испании вернулись 216 граждан
Отмечается, что в аэропорту они пройдут все необходимые контрольные процедуры и будут направлены на самоизоляцию на 14 дней.
Как сообщал УНИАН, по данным Министерства иностранных дел, за пандемии коронавируса в Украину из-за рубежа уже вернули почти 59 с половиной тысяч украинцев.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter