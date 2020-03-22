Из Греции домой возвращаются 137 украинцев – МИД

В аэропорту Киева они пройдут все необходимые контрольные процедуры и будут направлены на самоизоляцию на 14 дней.

Из греческих Салоников направляются домой самолетом 137 украинцев.

Об этом сообщается в Facebook на странице «Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины».

«Граждане Украины, которые находились в греческом городе Салоники, возвращаются на родину. 137 украинцев уже на борту самолета и направляются в Украину», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в аэропорту они пройдут все необходимые контрольные процедуры и будут направлены на самоизоляцию на 14 дней.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства иностранных дел, за пандемии коронавируса в Украину из-за рубежа уже вернули почти 59 с половиной тысяч украинцев.

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