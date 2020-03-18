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МИД анонсирует возвращение сегодня из ОАЭ 457 украинцев

13:33, 18 марта 2020
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом говорится в оперативной информации относительно коронавируса от Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook.

«Рейсы сегодня: «Air Arabia» по маршруту Шарджа-Киев. Возвращаются 168 граждан Украины. Два рейса авиакомпании «Fly Dubai» по маршруту Дубай-Киев. 289 граждан Украины», - говорится в сообщении.

Также до конца дня ожидается еще один рейс авиакомпании «Fly Dubai» по маршруту Дубай-Одесса.

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