МИД анонсирует возвращение сегодня из ОАЭ 457 украинцев

В частности, 168 граждан Украины вернутся по маршруту Шарджа-Киев и 289 украинцев - по маршруту Дубай-Киев.

Сегодня из Объединенных Арабских Эмиратов должны вернуться в Украину 457 украинских граждан.

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Об этом говорится в оперативной информации относительно коронавируса от Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook.

«Рейсы сегодня: «Air Arabia» по маршруту Шарджа-Киев. Возвращаются 168 граждан Украины. Два рейса авиакомпании «Fly Dubai» по маршруту Дубай-Киев. 289 граждан Украины», - говорится в сообщении.

Также до конца дня ожидается еще один рейс авиакомпании «Fly Dubai» по маршруту Дубай-Одесса.

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