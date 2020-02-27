Мекка и Медина под замком: саудовские власти закрывают въезд паломников из-за вируса

Кроме того, временно запрещен въезд в Саудовскую Аравию для туристов из стран, которые представляют повышенный риск распространения вируса.

Сегодня утром власти Саудовской Аравии заявили о временной приостановке въезда в страну паломников из-за возможного распространения коронавируса.

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Кроме того, временно запрещен въезд в Саудовскую Аравию для туристических целей из стран, которые, по мнению властей, представляют повышенный риск распространения вируса. Сами саудовские граждане, а также граждане стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), временно не смогут использовать свои национальные ID-карты для путешествий из/в Саудовскую Аравию. Сообщается, что исключения будут сделаны для саудовских граждан и граждан из стран ССАГПЗ, возвращающихся домой из поездок, передает kommersant.

Саудовское Министерство здравоохранения также отмечает, что на пограничных пунктах будут приняты «соответствующие меры предосторожности», которые призваны предотвратить проникновение коронавируса в страну. Ежегодно Саудовскую Аравию посещают около 7 млн паломников, едущих туда для совершения Умры («малого хаджа»), то есть паломничества не во время совершения хаджа, а в любое другое время года. В этом году хадж приходится на 28 июля-2 августа.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба и призвала готовиться к возможной пандемии.

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