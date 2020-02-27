Женевский часовой салон отменен из-за угрозы коронавируса

Мероприятие должно было пройти в Женеве 25–29 апреля.

Фонд высокого часового искусства (Fondation de la Haute Horlogerie, FHH) объявил сегодня, 27 февраля, о том, что вынужден отменить часовой салон SIHH, одно из двух главных меропрятий года.

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Мероприятие должно было пройти в Женеве 25–29 апреля. В нынешнем году SIHH готовился особенно широко, включая не только сам салон для профессионалов индустрии, но и серию выставок и показов в городе под общим названием Watches & Wonders Geneva, передает kommersant.

«FHH разделяет разочарование, вызванное отменой салона, но искренне уверен что речь идет о наиболее ответственном решении в современном контексте», - говорится в коммюнике организаторов. Вплоть до начала недели дирекция салона была настроена более оптимистично, но возможно, появление коронавируса в Европе и первый зарегистрированный случай в самой Швейцарии заставил руководство салона и власти Женевского кантона принять меры предосторожности.

Теперь остается ждать решение второго крупнейшего часового салона, Базельского, который намечен на 29 апреля-5 мая.Реакция Baselworld должна последовать в ближайшее время.