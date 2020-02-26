Испытания на Масленицу: на Буковеле мужчин заставили готовить (видео)

Неженатым на праздник надели колодки на ноги. Так в древности на Масленицу парней стимулировали скорее искать свои половинки.

На Буковеле во время празднования Масленицы мужчин заставили готовить и призывать весну.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Блины, вареники, шумные застолья - все это Масленица - последняя неделя перед Пасхальным постом. На Буковеле решили вспомнить давние традиции: мужчинам устроили нешуточные испытания - они призывали весну и предсказывали погоду на целый год.

Испокон веков на Масленицу главенствовали женщины. Так и на Буковеле – мужчины целую неделю должны быть послушными. Поэтому их и заставили готовить.

А какая Масленица без блинов, которые ассоциируются с солнцем, и вареников с творогом. Победителям – награды, а холостым – колодки на ноги. Так в древности на Масленицу парней стимулировали скорее искать свои половинки.

А на конец – сожжение соломенного чучела, символизирующего зиму.