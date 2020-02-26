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Испытания на Масленицу: на Буковеле мужчин заставили готовить (видео)

11:13, 26 февраля 2020
Новости туризма
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Испокон веков на Масленице были главными женщины / скриншот из видео

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Блины, вареники, шумные застолья - все это Масленица - последняя неделя перед Пасхальным постом. На Буковеле решили вспомнить давние традиции: мужчинам устроили нешуточные испытания - они призывали весну и предсказывали погоду на целый год.

Испокон веков на Масленицу главенствовали женщины. Так и на Буковеле – мужчины целую неделю должны быть послушными. Поэтому их и заставили готовить.

А какая Масленица без блинов, которые ассоциируются с солнцем, и вареников с творогом. Победителям – награды, а холостым – колодки на ноги. Так в древности на Масленицу парней стимулировали скорее искать свои половинки.

А на конец – сожжение соломенного чучела, символизирующего зиму.

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