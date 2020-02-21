Что приготовить на Масленицу, кроме блинов: рецепты оригинальных блюд (видео)

Кроме блинов, есть много блюд, которые традиционно готовятся на Масленицу.

Масленица у многих ассоциируется только с блинами. Однако есть и другие традиционные блюда, которые подают к этому празднику.

Киш с лососем и брокколи

2 стакана муки смешиваем с 100 г сливочного масла, добавляем яйцо, воду и щепотку соли. Выкладываем тесто в форме, сверху – слабосоленый лосось кусочками и вареная брокколи. Посыпаем натертым сыром и заливаем смесью из сливок, яиц и специй. Отправляем в духовку на 40 мин при 200 градусах, после чего наслаждаемся запеканкой.

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Тыквенные сырники

300 г тыквы натираем на терку, соединяем с 500 г творога, 3 яйцами и 4 ст.л. сахара. Добавляем 5 ст.л. муки, ваниль и изюм, хорошо перемешиваем. Жарим на сливочном или кокосовую масле и наслаждаемся оригинальными сырниками.

Медовое печенье

Растапливаем на огне 100 г сахара, 50 мл воды и 40 г меда, затем добавляем щепотку соли и соды. Высыпаем стакан муки и специи – корицу, имбирь и мускатный орех, добавляем немного масла. Раскатываем тесто, делаем стаканом печенье и выпекаем 7 минут при температуре 200 градусов.

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Сбитень с облепихой

Доводим воду до кипения, добавляем ягоды облепихи, варим несколько минут, затем процеживаем. Ставим жидкость на огонь снова, смешиваем с щепоткой имбиря, корицы, гвоздики и дольками мандарин. Кипятим 7-10 мин, процеживаем и наслаждаемся напитком, который еще и спасает от простуды.