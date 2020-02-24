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В Карпатах заблудилась группа туристов - ГСЧС

09:37, 24 февраля 2020
Новости туризма
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В Карпатах заблудились пятеро туристов / Фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«23 февраля в ГСЧС поступила информация, что в Раховском районе на горе Петрос заблудились туристы (группа из 5 человек). В 5:10 24 февраля один из туристов вышел на связь и сообщил, что самостоятельно спустился», - говорится в сообщении.

Для поиска и оказания помощи привлечены 15 человек личного состава, а также 3 единицы техники ГСЧС.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее закарпатские спасатели открыли онлайн-регистрацию для туристов, которые собрались в горы.

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