Отныне желающие отправиться в горы на Закарпатье могут зарегистрироваться онлайн

Если в указанный во время регистрации время группа не выйдет на связь - спасатели поспешат им на помощь.

Закарпатские спасатели открыли онлайн-регистрацию для туристов, которые собрались в горы.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС в Закарпатской области.

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В ведомстве напоминают, что регистрация у профессиональных спасателей перед выходом в горы является обязательной. А отныне это можно будет сделать проще - в онлайн-режиме.

"Онлайн-регистрация позволит сэкономить время, ведь ходить и звонить уже никуда не надо... Для этого нужно только взять в руки гаджет и "застраховаться" от возможных опасностей, которые могут случиться на высокогорье путем указания своих контактных данных, даты и направления туристического маршрута", - подчеркивают в ведомстве.

Если в указанное во время регистрации время группа не выйдет на связь, добавляют в ГСЧС, - это будет сигналом для спасателей поспешить на помощь.

Зарегистрироваться можно на сайте управления ГСЧС Закарпатской области в разделе Гражданам - Регистрация туристических групп.

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