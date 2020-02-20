Отныне желающие отправиться в горы на Закарпатье могут зарегистрироваться онлайн
Закарпатские спасатели открыли онлайн-регистрацию для туристов, которые собрались в горы.
Об этом сообщается на сайте ГСЧС в Закарпатской области.
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В ведомстве напоминают, что регистрация у профессиональных спасателей перед выходом в горы является обязательной. А отныне это можно будет сделать проще - в онлайн-режиме.
"Онлайн-регистрация позволит сэкономить время, ведь ходить и звонить уже никуда не надо... Для этого нужно только взять в руки гаджет и "застраховаться" от возможных опасностей, которые могут случиться на высокогорье путем указания своих контактных данных, даты и направления туристического маршрута", - подчеркивают в ведомстве.
Если в указанное во время регистрации время группа не выйдет на связь, добавляют в ГСЧС, - это будет сигналом для спасателей поспешить на помощь.
Зарегистрироваться можно на сайте управления ГСЧС Закарпатской области в разделе Гражданам - Регистрация туристических групп.
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