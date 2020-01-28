Заблудившуюся мать с детьми из Колумбии нашли в лесах Перу (видео)
13:49, 28 января 2020Мир
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Больше месяца семья бродила, питаясь ягодами и растениями, которые удавалось найти, пока их не увидели коренные перуанцы.
Мать с тремя детьми 34 дня бродили по лесу в Перу и питались ягодами и семенами
В Перу спасли семью из Колумбии, заблудившуюся в лесу. Мать и трое детей-подростков возвращались в отдаленный район на границе двух стран, когда сбились с пути. Отец, который ждал на них, заявил о пропаже.
Об этом сообщает ТСН.
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Больше месяца семья бродила, питаясь ягодами и растениями, которые удавалось найти, пока их не увидели коренные перуанцы.
Они вызвали спасателей. Обессиленных и обезвоженных людей доставили в больницу. Ими сейчас занимаются медики.
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