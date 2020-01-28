Заблудившуюся мать с детьми из Колумбии нашли в лесах Перу (видео)

Больше месяца семья бродила, питаясь ягодами и растениями, которые удавалось найти, пока их не увидели коренные перуанцы.

В Перу спасли семью из Колумбии, заблудившуюся в лесу. Мать и трое детей-подростков возвращались в отдаленный район на границе двух стран, когда сбились с пути. Отец, который ждал на них, заявил о пропаже.

Об этом сообщает ТСН.

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Больше месяца семья бродила, питаясь ягодами и растениями, которые удавалось найти, пока их не увидели коренные перуанцы.

Они вызвали спасателей. Обессиленных и обезвоженных людей доставили в больницу. Ими сейчас занимаются медики.

Как сообщал УНИАН, врач-самоучка уколол англичане Марсель Кинг говяжий желатин вместо ботокса и инфицировал ее.