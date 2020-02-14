Из-за смертельного коронавируса 70 авиакомпаний отказались от рейсов в Китай

Из-за вспышки коронавируса авиасообщение с Китаем остановили 70 авиакомпаний, еще несколько десятков существенно сократили количество рейсов.

70 авиакомпаний приостановили все рейсы в и из Китая, еще 50 - сократили количество рейсов в страну из-за вспышки смертельного коронавируса.

Читайте такжеAir Canada и Air France прекращают полеты в Китай

Как сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на Международную организацию гражданской авиации, по предварительным оценкам, за первый квартал 2020 года пассажиропоток в и из Китая сократится в пределах от 16,4 до 19,6 млн пассажиров. Это означает, что авиакомпании потеряют только в этот период от $4 до $5 млрд.

Из-за уменьшения количества туристов большие потери имеют туристические отрасли Японии ($1,29 млрд) и Таиланда ($1,15 млрд).

Как сообщал УНИАН, немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила 14 февраля, что она, а также Швейцарские и Австрийские авиалиниине будут совершать рейсы в Китай до 28 марта. Ранее партнеры объявляли о паузе в авиасообщении с Китаем до 29 февраля.