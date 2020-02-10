Airbnb приостановил бронирование жилья в Пекине из-за коронавируса

Бронирование будет недоступно до конца зимы.

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb приостановил возможность бронирования в Пекине до конца февраля из-за вспышки коронавируса в Китае.

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По словам представителя Airbnb China, решение распространяется только на столицу Китая. «В связи с новой вспышки коронавируса и в соответствии с указаниями местных властей для компаний гостиничной сферы… бронирование в Пекине … с 7 февраля 2020 года по 29 февраля 2020 года было временно приостановлено», - сообщил сервис, передает kommersant.

Как сообщал УНИАН, сначала случаи заражения новым типом коронавирусом 2019-nCoV были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ признала распространение вируса чрезвычайной ситуацией. Случаи заболевания выявлены в 26 странах. По последним данным, число заразившихся превысило 40 тыс. человек, умерло более 900. Власти Китая выделят на борьбу с вирусом более $10 млрд.