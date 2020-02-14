Lufthansa продлила срок запрета на полеты в Китай

Авиарейсы из Пекина и Шанхая отменены до конца зимнего расписания.

Немецкая авиакомпания Lufthansa, крупнейший авиаперевозчик Европы, продлевает запрет на все полеты на материковый Китай из-за вспышки нового коронавируса.

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Как сообщает ЕвроПравда со ссылкой на SZ, Lufthansa Group решила отменить рейсы Lufthansa, SWISS и Austrian Airlines из Пекина и Шанхая до конца зимнего расписания 28 марта. Раньше эти рейсы были отменены только до 29 февраля.

По другим направлениям на материковую часть Китая (Нанкин, Шэньян и Циндао) Lufthansa приостановила полеты до конца марта ранее.

Из-за низкого спроса отдельные рейсы в Гонконг теперь будут отменены. Ранее на этом направлении курсировали 19 еженедельных рейсов. SWISS будут использовать самолеты меньшей вместительности на своих рейсах в Гонконг в марте.

По последним данным,от китайского коронавирус Covid-19 умерло 1 383 человека. В то же время успешно завершили лечение 6886 человек.