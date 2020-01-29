British Airways приостановила рейсы в Китай, Lufthansa пока летает
Британская авиакомпания British Airways в среду, 29 января, сообщила о приостановке всех прямых рейсов в Китай и в обратном направлении в связи со вспышкой заболевания на новый коронавирус в этой стране.
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"Мы немедленно приостановили все рейсы в и из материкового Китая, следуя рекомендации министерства иностранных дел", - говорится в заявлении авиаперевозчика. В British Airways при этом извинились перед клиентами за неудобства, добавив, что "безопасность наших клиентов и экипажей является всегда нашим приоритетом".
На сайте авиакомпании пока невозможно купить билеты на прямые рейсы в Китай до конца февраля этого года, передает “Немецкая волна”.
Зато в немецкой авиакомпании Lufthansa сообщили в среду утром, что все рейсы до Китая и в обратном направлении происходят сейчас в соответствии с графиком. "Мы очень тщательно следим за ситуацией", - отметили в компании, цитирует агентство dpa.
Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" совершит два рейса для эвакуации украинцев из Китая через коронавирус.
В Китае тем временем власти страны приняли беспрецедентные меры для того, чтобы остановить стремительное распространение коронавирус. В провинции Хубэй, где впервые появился вирус, в 18 городах запрещено движение всего общественного транспорта. Из города Ухань, столицы провинции, в котором живет 11 миллионов человек, всем жителям запрещено выезжать за его пределы. Также людей призывают не выходить из дома, а в центре города запрещено движение всего транспорта. Аналогичные меры действуют в ряде соседних с Уханем городов.
В ряде крупных городов Китая, в частности в Пекине и Шанхае, приостановлен въезд и выезд автобусов дальнего следования. В течение последних пяти дней отменено более двух тысяч железнодорожных рейсов между китайскими провинциями. Власти Китая также призвали своих граждан отказаться от зарубежных поездок, чтобы не дать вирусу стремительно распространиться в других странах.
По последним данным, по состоянию на утро среды от коронавируса умерло более 130 человек, а количество заболевших составляет около шести тысяч. Впрочем, эксперты высказывают опасения, что истинные цифры количества людей, которые заражены вирусом, значительно превышают официальные и лабораторно подтвержденные данные. В Германии уже выявлено четырех человек, которые заболели на коронавирус из Китая.