British Airways приостановила рейсы в Китай, Lufthansa пока летает

Авиакомпания British Airways временно приостановила прямые рейсы до Китая через коронавирус. Тем временем немецкий авиаперевозчик Lufthansa заявил, что внимательно следит за ситуацией, его рейсы проходят по графику.

Британская авиакомпания British Airways в среду, 29 января, сообщила о приостановке всех прямых рейсов в Китай и в обратном направлении в связи со вспышкой заболевания на новый коронавирус в этой стране.

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"Мы немедленно приостановили все рейсы в и из материкового Китая, следуя рекомендации министерства иностранных дел", - говорится в заявлении авиаперевозчика. В British Airways при этом извинились перед клиентами за неудобства, добавив, что "безопасность наших клиентов и экипажей является всегда нашим приоритетом".

На сайте авиакомпании пока невозможно купить билеты на прямые рейсы в Китай до конца февраля этого года, передает “Немецкая волна”.

Зато в немецкой авиакомпании Lufthansa сообщили в среду утром, что все рейсы до Китая и в обратном направлении происходят сейчас в соответствии с графиком. "Мы очень тщательно следим за ситуацией", - отметили в компании, цитирует агентство dpa.

Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" совершит два рейса для эвакуации украинцев из Китая через коронавирус.

В Китае тем временем власти страны приняли беспрецедентные меры для того, чтобы остановить стремительное распространение коронавирус. В провинции Хубэй, где впервые появился вирус, в 18 городах запрещено движение всего общественного транспорта. Из города Ухань, столицы провинции, в котором живет 11 миллионов человек, всем жителям запрещено выезжать за его пределы. Также людей призывают не выходить из дома, а в центре города запрещено движение всего транспорта. Аналогичные меры действуют в ряде соседних с Уханем городов.

В ряде крупных городов Китая, в частности в Пекине и Шанхае, приостановлен въезд и выезд автобусов дальнего следования. В течение последних пяти дней отменено более двух тысяч железнодорожных рейсов между китайскими провинциями. Власти Китая также призвали своих граждан отказаться от зарубежных поездок, чтобы не дать вирусу стремительно распространиться в других странах.

По последним данным, по состоянию на утро среды от коронавируса умерло более 130 человек, а количество заболевших составляет около шести тысяч. Впрочем, эксперты высказывают опасения, что истинные цифры количества людей, которые заражены вирусом, значительно превышают официальные и лабораторно подтвержденные данные. В Германии уже выявлено четырех человек, которые заболели на коронавирус из Китая.