Air Canada и Air France прекращают полеты в Китай

Канадская авиакомпания прекратит полеты с сегодняшнего дня, а французская авиакомпания – начиная с завтрашнего.

Канадская авиакомпания Air Canada и французская авиакомпания Air France прекращают полеты в Китай из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Air Canada, авиакомпания прекращает полеты в Пекин и Шанхай с 30 января до 29 февраля.

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В авиакомпании отмечают, что соответствующее решение принято после рекомендации канадского правительства избегать необязательных поездок на материковую часть Китая.

Авиакомпания Air France, в свою очередь, как сообщает телеканал BFMTV, объявила о прекращении полетов в китайский Ухань.

В то же время Air France продолжит обслуживать Шанхай и Пекин, но в ограниченном режиме. Авиаперевозчик принял такое решение "из-за снижения спроса на эти направления", начиная с 31 января 2020 года.

Как сообщал УНИАН, ранее о приостановке всех прямых рейсов в Китай и в обратном направлении объявила британская авиакомпания British Airways.