В Исландии создали туристическую онлайн-карту
11:51, 03 декабря 2019Новости туризма
38 0
Это должно повысить безопасность туристов, путешествующих по стране.
Карта должна повысить безопасность туристов в Исландии \ Андрей Вацык
В Исландии создали туристическую онлайн-карту.
Читайте такжеПутешествие в Исландию. Экзотика и невероятные пейзажи
Министр туризма Исландии Тордис Колбрун Г. Гильфадоттир сообщила, что теперь для туристов доступна онлайн-карта страны.
Карту можно посмотреть по ссылке, которая обновляется в режиме реального времени, передает ТСН со ссылкой на icelandmonitor.mbl.is. Это информация о погоде, дорожном движении и прочее.
По словам организаторов карта должна повысить безопасность туристов в Исландии, потому что условия путешествия могут изменяться каждый час.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter