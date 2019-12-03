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В Исландии создали туристическую онлайн-карту

11:51, 03 декабря 2019
Новости туризма
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Карта должна повысить безопасность туристов в Исландии \ Андрей Вацык

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Министр туризма Исландии Тордис Колбрун Г. Гильфадоттир сообщила, что теперь для туристов доступна онлайн-карта страны.

Карту можно посмотреть по ссылке, которая обновляется в режиме реального времени, передает ТСН со ссылкой на icelandmonitor.mbl.is. Это информация о погоде, дорожном движении и прочее.

По словам организаторов карта должна повысить безопасность туристов в Исландии, потому что условия путешествия могут изменяться каждый час.

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Теги: #Исландия#туристы