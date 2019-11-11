Исландия запускает новый лоукостер

На данный момент маршруты и расписание нового исландского лоукостера PLAY еще не объявлены, однако компания уже активно ведет поиск персонала и занимается формированием воздушного флота.

В Исландии объявили о создании новой бюджетной авиакомпании PLAY, которая придет на смену обанкротившемуся лоукостеру WOW Air и имеет непрямую связь с Ryanair.

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Как сообщает avianews.com, подготовка к появлению новой авиакомпании в Исландии проходила с апреля этого года. В июле сообщалось, что бывшие руководители WOW air объявили о своем намерении создать новую авиакомпанию с предварительным названием WAB air («We Are Back», в переводе с английского «мы вернулись»). Впоследствии это название было изменено на PLAY.

Гендиректором новосозданного лоукостера стал Арнар Мар Магнуссон, который занимал различные должности в течение почти 6 лет в WOW air — от главного пилота до операционного вице-президента. До этого, с 2007 до начала 2014 года, Магнуссон работал командиром экипажа в Ryanair.

Один из сооснователей PLAY, Свейнн Инги Штейнторссон, также непосредственно связан с WOW air. Он работал директором экономического отдела в этой компании.

Начальные инвестиции новому авиаперевозчику, по информации издания Iceland Monitor, обеспечит ирландский инвестиционный фонд Avianta Capital, связанный с основателями Ryanair. Он обязался предоставить $40 млн в обмен на долю 75% в новом авиаперевозчике. Оставшиеся 25% будут принадлежать компании Neo, которой владеет нынешний гендиректор PLAY Магнуссон.

Девизом PLAY стала фраза «Небо — это наша игровая площадка», что является игрой слов, поскольку английское слово «play» переводится как «игра». «Игра во всем, что мы делаем, с профессионализмом в основе. В PLAY безопасность стоит на первом месте, наши основные принципы — работа вовремя, простота, счастье и низкие цены», — так описана миссия авиакомпании на официальном веб-сайте.

В качестве основного цвета авиакомпания выбрала красный. Именно в него будут окрашены самолеты PLAY. По словам Магнуссона, красный был выбран «из-за страсти, которую символизирует этот цвет, а также его связи с исландской природой».

Заявлено, что авиалиния сперва возьмет в лизинг самолет Airbus A321 для обслуживания маршрутов по Европе. К лету 2020 года планируется, что флот PLAY будет состоять из шести воздушных судов, а в течение трех следующих лет увеличится до 10. В планах авиакомпании также добавление маршрутов в Северную Америку с весны 2020 года. На данный момент маршруты и расписание еще не объявлены. На сайте авиакомпании опубликованы различные вакансии, что свидетельствует о текущем наборе персонала для будущих полетов.

Для привлечения первых клиентов авиакомпания предложила подписаться на рассылку для получения информации о старте продаж в ноябре с возможностью в обмен получить один из тысячи бесплатных авиабилетов.

Для начала полетов авиакомпании еще предстоит получить сертификат эксплуатанта от Исландской транспортной администрации.

Предшественник PLAY, исландская бюджетная авиакомпания WOW air существовала с ноября 2011 года по 28 марта 2019 года, когда она объявила о своем банкротстве. Флот авиакомпании состоял из 10 Airbus A321-200 и Airbus A321neo, летавшим по 26 направлениям в Европу, США, Канаду и на Ближний Восток из своего хаба в международном аэропорту Кеблавик.