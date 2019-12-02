В австрийском Инсбруке туристы смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

Нововведение начнет действовать с 1 мая 2020 года.

В австрийском городе Инсбрук сделали проезд в общественном транспорте бесплатным, сообщает Innsbruck.info.

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С 1 мая 2020 года для всех желающих гостей и туристов, кто приезжает отдохнуть в город на два дня и больше, в общественном транспорте проезд будет бесплатным.

Воспользоваться бесплатным проездом можно будет с помощью туристической карты Welcome Card. Гости смогут получить ее у собственника жилья или в отеле.