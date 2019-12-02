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В австрийском Инсбруке туристы смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

16:03, 02 декабря 2019
Новости туризма
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Туристы могут воспользоваться многочисленными скидками на туристические услуги / фото Марина Григоренко

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С 1 мая 2020 года для всех желающих гостей и туристов, кто приезжает отдохнуть в город на два дня и больше, в общественном транспорте проезд будет бесплатным.

Воспользоваться бесплатным проездом можно будет с помощью туристической карты Welcome Card. Гости смогут получить ее у собственника жилья или в отеле.

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Теги: #Австрия