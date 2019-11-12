В украинских аэропортах стало больше пассажиров
Пассажиропоток через украинские аэропорты в январе-сентябре 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 18,8% – до 20,745 млн человек, сообщила пресс-служба Государственной авиационной службы Украины.
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Согласно оперативным данным, в частности, пассажиропоток на международных линиях увеличился на 20,1% – до 18,766 млн человек.
Украинские авиакомпании в январе-сентябре 2019 года увеличили перевозку пассажиров по сравнению с январем-сентябрем 2018 года на 10,3% – до 11,923 млн человек, в том числе на международных линиях - на 10,5%, до 10,943 млн человек.
Кроме того, в течение января-сентября украинские авиакомпании выполнили 88,4 тыс. коммерческих рейсов, что на 3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщал УНИАН, по данным Госавиаслужбы, пассажиропоток через украинские аэропорты в 2018 году вырос по сравнению с 2017 годом на 24,5% – до 20,545 млн человек.