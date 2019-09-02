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Пассажиропоток аэропорта «Львов» вырос на 40%

14:22, 02 сентября 2019
Новости туризма
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В январе-августе 2019 года пассажиропоток вырос на 40% / фото УНИАН

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Об этом сообщили в аэропорту «Львов», где также рассказали: «Количество осуществленных рейсов – 1942. Это на 23,6% больше, чем в аналогичніій период прошлого года (1571)».

«В январе-августе 2019 года пассажиропоток вырос на 40% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года (1036,2 тысячи пассажиров) и достиг отметки в 1445 тысяч пассажиров. Количество рейсов возросло на 24,3% – с 10055 до 12499», – проинформировали также в аэропорту «Львов».

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Теги: #туризм#Львівпогода во Львове