цей матеріал доступний українською

Не пройдешь: на одной из пешеходных улиц Киева открыли движение для автомобилей

14:08, 05 ноября 2019
Новости туризма
298 0
На пешеходной улице Сагайдачного открыли движение для автомобилей / фото instagram.com/architecturephd/

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".

Читайте такжеЧто стоит увидеть в Киеве: главные must visit места столицы (видео)

Причиной этого стала реконструкция улицы Покровской - участка от Андреевского спуска до переулка Академика Зелинского. 

Сообщается, что первый этап реконструкции Покровской улицы продлится до конца года. Все работы планируют завершить до конца 2020 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киевпогода в Киеве