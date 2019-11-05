Не пройдешь: на одной из пешеходных улиц Киева открыли движение для автомобилей

Причиной этого стала реконструкция улицы Покровской.

В Киеве на пешеходной улице Сагайдачного до конца года открыли движение для автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".

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Причиной этого стала реконструкция улицы Покровской - участка от Андреевского спуска до переулка Академика Зелинского.

Сообщается, что первый этап реконструкции Покровской улицы продлится до конца года. Все работы планируют завершить до конца 2020 года.