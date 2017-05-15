CNN назвал лучшие города Украины для туристов (видео)

15:32, 15 мая 2017
Общество
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CNN Travel Insider составил список 11 украинских городов, обязательных для посещения туристами.

В рейтинг лучших городов для туристов вошло и Мукачево / Фото УНИАН

По мнению СМИ, отсутствие массового туризма в Украине сохранило во многих местах подлинную красоту.

Как утверждают в материале, в городах Украины стоит обратить внимание на архитектурное разнообразие, а также красоту природы.

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Кроме ожидаемых городов-миллионников, в список вошли неожиданные населенные пункты, такие как Переяслав-Хмельницкий или Мукачево.

Кто еще попал в рейтинг – смотрите в ролике УНИАН.

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