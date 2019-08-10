Власти Венеции запретили круизным лайнерам заходить в исторический центр

Теперь круизные лайнеры постепенно будут отходить от маршрутов, включающих посещение Венеции.

Власти Венеции ввели запрет на вхождение круизных лайнеров в исторический центр города после инцидента с лайнером MSC Opera в июне 2019 года.

Жители Венеции на протяжении многих лет выступали за запрет круизных лайнеров, которые разрушают фундаменты домов и заполоняют собой каналы. Теперь швартовки судов в городе запрещены, сообщает Громадське со ссылкой на газету Express.

Теперь круизные лайнеры постепенно будут отходить от маршрутов, включающих посещение Венеции.

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"К 2020 году треть судов будет швартоваться в отдаленных от города портах. В будущем для лайнеров построят новый порт, место для которого выберут жители", - отмечает газета.

Жители Венеции уже давно протестуют против захода больших круизных судов в порт города. По мнению противников массового туризма, корабли-гиганты ускоряют разрушение фундамента старинного города, построенного на неустойчивых болотистых островах, и наносят значительный ущерб окружающей среде.

После длительных протестов и споров в 2017 году было наконец достигнуто согласие между мэрией, правительством и ассоциацией круизных компаний об обустройстве до 2022 года альтернативного порта за пределами исторической части. Однако после смены власти в стране эти работы прекратились.

Как сообщал УНИАН, 2 июня в Венеции круизный лайнер MSC Opera врезался в туристический катер и протаранил причал. Позже, в июле, другой круизный лайнер во время шторма в Венеции едва не задел террасу и другие суда.