Железный трон из арматуры: на отремонтированном мосту в Днепре появилась популярная фотозона (видео)

Инсталляция символизирует кресло мэра.

Железный трон на отреставрированном мосту в Днепре стал популярной локацией для фотосъемки.

Читайте такжеЗа полгода Киев посетили почти 900 тысяч иностранных туристовКак говорится в сюжете ТСН, по информации мэрии, новая инсталляция изготовлена из арматуры и символизирует кресло мэра, на котором теперь могут посидеть все желающие.

Отмечается, что центральный мост после длительного ремонта открыли досрочно на выходных. Ремонтировали переправу три года, все это время город страдал от пробок. Сроки окончания ремонта постоянно переносились, при этом менялись подрядчики, а стоимость работ составила 400 миллионов гривень.

В июле мэр Борис Филатов поспорил с президентом Владимиром Зеленским, что уйдет с поста городского головы, если ремонт не завершат ко дню города, 14 сентября. Получается, что пари он выиграл.

Как ранее сообщал УНИАН, в центре Чернигова в начале осени массово зацвели каштаны.