Восприняли осень за псевдовесну: в Чернигове массово зацвели каштаны

На отдельных ветвях деревьев даже зазеленели листья.

В центре Чернигова в начале осени массово зацвели каштаны.

Как передает корреспондент УНИАН, зацвели несколько каштанов под Черниговским апелляционным судом возле Красной площади, один – на Аллее Героев, а наибольшее количество цветущих деревьев – на улице Преображенской, что ведет к Институту истории, этнологии и права имени А. Лазаревского Национального университета «Черниговский коллегиум» имени Т.Г. Шевченко.

На отдельных ветвях деревьев даже зазеленели листья.

Как рассказала преподаватель этого университета Любовь Шара, такого массового цветения каштанов ранее осенью никогда не наблюдалось.

«Я всегда на работу прохожу по улице Преображенской, но столько цветущих каштанов осенью не видела. Примечательно, что рядом растут деревья, которые зацвели, на которых есть плоды и те, что уже остались без листьев. И это все одновременно!», - поделилась впечатлениями жительница города.

Также она уточнила, что в прошлом году видела, как цвел каштан вблизи апелляционного суда, он тогда был только один.

Экологи осеннее цветение деревьев объясняют реакцией на стрессовые условия – изменение климата, жаркое лето. А с определенным снижением температуры каштаны расцвели, приняв осень за псевдовесну.

В то же время в Чернигове все больше каштанов поражены вредителем – балканской молью, поэтому листья у них желтеют еще с середины лета.