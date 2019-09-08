British Airways отменила рейсы из-за двухдневной забастовки пилотов

Большинство рейсов авиакомпании на понедельник и вторник отменены.

В полночь 9 сентября пилоты British Airways начнут двухдневную забастовку, поэтому большинство рейсов авиакомпании на понедельник и вторник отменены.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

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И British Airways, и профсоюз заявили о готовности начать новые переговоры. Однако решение об отмене рейсов не отменено.

Авиакомпания обратилась к пассажирам с призывом не ездить в аэропорты, заверив, что для большинства из них будут найдены альтернативные маршруты.

Пилоты авиакомпании проголосовали за забастовку по поводу оплаты труда в начале июля. Попытка же авиакомпании в судебном порядке остановить забастовку оказалась неуспешной.

В авиакомпании заявили, что предложенная ими сделка по оплате 11,5 процента в течение трех лет была справедливой, но "мы продолжаем изучать все пути, чтобы найти решение, избежать забастовки и защитить планы поездок наших клиентов."

Отмечается, что последняя забастовка сотрудников British Airways состоялась еще в 1970-х годах. В 2008 году пилоты проголосовали за проведение забастовки, но тогда вопрос удалось урегулировать.