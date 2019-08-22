На Бали решили, как будут поступать с некультурными туристами

Местное правительство усилит свою роль в защите святых мест.

Власти Бали (Индонезия) намерены отправлять туристов домой или на "ритуал очищения" за неуважение к святым местам.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Traveller.

Читайте такжеНазвана самая жуткая достопримечательность в мире (фото)

Такое заявление стало ответом на странное поведение чешской пары, которая снимала себя, брызгаясь водой в храме в священном лесу обезьян – биосферном заповеднике рядом с Убудом.

Видео чехов разошлось Instagram. На нем парень брызгает водой подруге под юбку.

В ответ на такое губернатор острова заявил, что местное правительство усилит свою роль в защите святых мест, добавив, что туристы будут об этом предупреждены.

Пара пыталась компенсировать моральный вред. Парень и девушка извинились за свои действия и приняли участие в церемонии очищения, в ходе которой они надели традиционную местную одежду и прикасались руками к головам в знак уважения.

Председатель совета по туризму Бали сказал, что такие непристойные действия происходят из-за отсутствия информации, ведь туристы не знают и не понимают правил поведения в таких местах.