В Шотландии создали уникальный маршрут для наблюдения за китами

Кроме наблюдения за представителями фауны, на маршруте можно сфотографироваться у старых маяков, подключиться к природоохранной деятельности на этой территории, продегустировать блюда локальной кухни.

В Шотландии создали маршрут для наблюдения за китами, сообщает travelandleisure.com.

Организация Hebridean Whale and Dolphin Trust, которая заботится о сохранении морских животных в западной Шотландии, выпустила карту, где обозначены 33 локации для наблюдения за китами и другими чудесными животными.

Шотландское побережье богато территориями, откуда можно увидеть касаток и горбатых китов. На карте фонда обозначены лучшие места для наблюдения за ними, а также за дельфинами, морскими свинками, тюленями, акулами.

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Кроме наблюдения за представителями фауны, на маршруте можно сфотографироваться у старых маяков, подключиться к природоохранной деятельности на этой территории, продегустировать блюда локальной кухни.

Дополнительная информация с картой на официальном сайте.