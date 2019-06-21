Лапландия, Гавайи и Венеция: ТОП-10 самых инстаграмных мест мира по версии TripAdvisor (видео)

В рейтинг попали как очень известные места, так и новички в туризме.

Сайт о путешествиях TripAdvisor составил рейтинг самых инстаграмных мест мира.

На десятом месте оказался один из самых известных островов Греции – Санторини. Знаменитые белые домики с голубыми крышами попадают в соцсети очень часто. На девятой позиции разместился город на воде – итальянская Венеция. Восьмой в рейтинге стала столица Японии – мегаполис Токио.

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На седьмом месте – живописный канадский город за полярным кругом Йеллоунайф. Австралийский Сидней с множеством интересных мест расположился на шестой позиции. Мекка туристов – Барселона с головокружительной архитектурой на 5 месте.

На четвертую позицию эксперты поставили гавайский курортный остров Оаху. Тройку лидеров открывает столица области Лапландия в Финляндии - Рованиеми. В шаге от первого места оказался город, который не спит - Нью-Йорк. Лидером рейтинга наиболее инстаграмных мест по праву стал самый романтичный город мира – Париж.