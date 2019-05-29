На Эйфелевой башне открыли канат, с которого можно будет покататься 800 метров к Марсовому полю (видео)

Впрочем, прокатиться на канате в центре Парижа смогут не все.

Пролететь над Парижем с ветерком: на Эйфелевой башне открыли канат, с которого можно будет покататься 800 метров к Марсовому полю.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Париже состоялся традиционный забег на Эйфелеву башню (фото, видео)

Это развлечение называется зиплайн, оно стало удивительно популярным последние десятилетия.

Впрочем, прокатиться на канате в центре Парижа смогут не все. Только, те кого отобрали на конкурсе в Интернете по случаю начала теннисных соревнований во французской столице. Счастливчиков всего 260.