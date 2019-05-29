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На Эйфелевой башне открыли канат, с которого можно будет покататься 800 метров к Марсовому полю (видео)

12:13, 29 мая 2019
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Это развлечение называется зиплайн, оно стало удивительно популярным последние десятилетия.

Впрочем, прокатиться на канате в центре Парижа смогут не все. Только, те кого отобрали на конкурсе в Интернете по случаю начала теннисных соревнований во французской столице. Счастливчиков всего 260.

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Теги: #Париж#Эйфелева башня