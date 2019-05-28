Газоны и лавочки с подсветкой: в Харькове реконструируют Саржин яр (фото)

В Саржином яру установили новые лавочки круглой формы, ночью можно заметить подсветку. Также для посетителей оборудовали индивидуальные места для сидения в виде стульев.

Саржин яр частично открыли для посетителей, при этом продолжая проводить реконструкцию некоторых зон.

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Как ранее сообщали в пресс-службе мэрии, в рамках реконструкции яр соединяют с парком Горького. Теперь отсюда по проложенной дорожке можно добраться в Центральный парк. Также для харьковчан открыли рекреационную зону возле водоема, где можно, как и до реконструкции, ловить рыбу, передает 057.ua. Дорожки в Саржином яру заасфальтировали частично - местами вместо дорожек пока лежит щебень.

Возле купели обновили раздевалку и оборудовали место для отдыха под навесами.

Рекреационные зоны доступны частично - на некоторых газонах отдыхать запрещено. Также коммунальщики продолжают ремонтировать парковую зону.

Кроме этого, в Саржином яру установили новые лавочки. Они имеет круглую форму, ночью можно заметить подсветку. Также для посетителей оборудовали индивидуальные места для сидения в виде стульев.

Как добавили в пресс-службе горсовета, рядом со спортивной площадкой коммунальщики продолжают строить детскую площадку, где установят батуты, скалолазное оборудование и аттракционы.

В 2019 году планируют начать работы по обустройству гранотсевных дорожек в Лесопарке. В перспективе велодорожку в Саржином яру и Лесопарке объединят, чтобы создать единый веломаршрут протяженностью более 20 км.

"В Саржином яру нужно доделывать разные зоны. На счет покрытия пешеходной зоны - здесь используют три вида покрытия: плиточное, асфальтное и гранотсевное. Есть вопросы по технике безопасности для посетителей, которой ежедневно занимаются специалисты, но всем посетителям ходить не запретишь", - отметил директор Департамента коммунального хозяйства горсовета Алексей Богач.

По его словам, реконструкцию Саржиного яра планируют завершить в этом году ко Дню города.