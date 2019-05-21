В Харькове поставили рекорд по массовому исполнению гопака (видео)

Рекорд поставлен в категории «Самое массовое исполнение украинского народного танца – гопак».

В Харькове в парке Горького на центральной площади 400 танцоров одновременно исполнили популярный народный украинский танец-гопак. Читайте такжеУкраинец Жан Беленюк отметил победу на чемпионате Европы ярким танцем с флагом Украины (видео) Как сообщает МГОбъектив, танцорами стали студенты Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды и народный ансамбль танца "Зорицвит". Рекорд поставлен в категории «Самое массовое исполнение украинского народного танца – гопак». Установление рекорда приурочили ко Всемирному Дню вышиванки.

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