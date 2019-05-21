В Харькове поставили рекорд по массовому исполнению гопака (видео)
15:12, 21 мая 2019Общество
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Рекорд поставлен в категории «Самое массовое исполнение украинского народного танца – гопак».
В Харькове 400 танцоров одновременно исполнили танец-гопак / фото УНИАН
В Харькове в парке Горького на центральной площади 400 танцоров одновременно исполнили популярный народный украинский танец-гопак.
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Как сообщает МГОбъектив, танцорами стали студенты Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды и народный ансамбль танца "Зорицвит".
Рекорд поставлен в категории «Самое массовое исполнение украинского народного танца – гопак».
Установление рекорда приурочили ко Всемирному Дню вышиванки.
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