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В Харькове поставили рекорд по массовому исполнению гопака (видео)

15:12, 21 мая 2019
Общество
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В Харькове 400 танцоров одновременно исполнили танец-гопак / фото УНИАН

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Как сообщает МГОбъектив, танцорами стали студенты Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды и народный ансамбль танца "Зорицвит".

Рекорд поставлен в категории «Самое массовое исполнение украинского народного танца – гопак».

Установление рекорда приурочили ко Всемирному Дню вышиванки.

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Теги: #Харьковпогода в Харькове