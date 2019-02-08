В Харькове патрульные осваивают новый транспорт

В теплое время года в городе будут работать мото- и велопатрули.

Грядущей весной, с наступлением тепла, в Харькове появятся полицейские на мотоциклах.

Об этом «Комментарии. Харьков» рассказал начальник Управления патрульной полиции в Харьковской области Размик Оганисян.

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В то же время руководитель отмечает, что не хотел бы, мотоциклисты выезжали ежедневным – этот вид патрулирования достаточно опасный.

«Сейчас мы набираем штат, около 10 человек у нас будет. Они пройдут обучение. У нас есть среди личного состава мотолюбители, даже одна девушка. Вот их мы, видимо, и попросим. Потому что обучать с нуля сложнее. То есть хотим, чтобы опыт был хотя бы 2-3 года», - говорит Оганисян.

Как и в предыдущие годы, в течение весны-осени город будут патрулировать офицеры на велосипедах. Их маршруты будут пролегать по центру города и в зеленых зонах - пл. Свободы, сад им. Шевченко, парк им. Горького, Гидропарк, район метро «Ботанический сад».