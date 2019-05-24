Новый арт-объект в Одессе: "влюбленные фонари" установили в местном парке (фото)
09:59, 24 мая 2019Новости туризма
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Арт-объект представляет собой две фигуры уличных фонарей, которые сидят на лавочке, склонив друг к другу головы, как влюбленная парочка.
"Влюбленные фонари" обосновались на лавочке в Одессе / Фото: 048
В одесском парке Шевченко на скамейке установили новый арт-объект - "Влюбленные фонари".
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Об этом сообщает сайт 048.ua. Арт-объект представляет собой две фигуры уличных фонарей, которые сидят на лавочке, склонив друг к другу головы, как влюбленная парочка.
Данная арт композиция - точная копия влюбленных фонарей в итальянском Турине, которая стала местной достопримечательностью. Похожие арт-объекты есть в Киеве и Кропивницком, а теперь и в Одессе.
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