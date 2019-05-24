Новый арт-объект в Одессе: "влюбленные фонари" установили в местном парке (фото)

Арт-объект представляет собой две фигуры уличных фонарей, которые сидят на лавочке, склонив друг к другу головы, как влюбленная парочка.

В одесском парке Шевченко на скамейке установили новый арт-объект - "Влюбленные фонари". Читайте такжеВ Киеве открыли мурал с изображением Петлюры (фоторепортаж, відео) Об этом сообщает сайт 048.ua. Арт-объект представляет собой две фигуры уличных фонарей, которые сидят на лавочке, склонив друг к другу головы, как влюбленная парочка. Данная арт композиция - точная копия влюбленных фонарей в итальянском Турине, которая стала местной достопримечательностью. Похожие арт-объекты есть в Киеве и Кропивницком, а теперь и в Одессе.

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