Air France в зимнем расписании прекратит полеты в Украину

Авиакомпания возобновит выполнение собственных рейсов Париж-Киев с началом летней навигации.

Air France прекратит выполнение полетов в Украину в сезоне зимней навигации 2019/2020 годов. В частности, речь идет об авиарейсе Париж-Киев.

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Как свидетельствует информация из системы бронирования авиаперевозчика, последний рейс в этом году в столицу Украины авиакомпания совершит 26 октября. С 27 октября в продаже доступны билеты только на рейсы код-шерингового партнера Air France - авиакомпании МАУ.

Портал avianews.com направил запрос французскому авиаперевозчику с просьбой уточнить причины подобного решения.

Авиакомпания возобновит выполнение собственных рейсов Париж-Киев с началом летней навигации, 29 марта 2020 года, с прежней частотой два раза в день.

В настоящее время полеты между Киевом и Парижем выполняют три авиакомпании - Air France и МАУ по два раза в день, Aigle Azur - три раза в неделю. С 11 июня рейсы Киев-Париж откроет SkyUp с частотой три раза в неделю.