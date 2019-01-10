В Европе назвали крупнейшего авиаперевозчика
23:59, 10 января 2019Новости туризма
88 0
Немецкая авиакомпания Lufthansa перевезла в 2018 году более 142 миллионов пассажиров. Крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы - Ryanair - 139 миллионов.
В прошлом году в Lufthansa и ее "дочек" на 0,5 процента выросла заполненность самолетов / © UNIAN
Немецкая авиакомпания Lufthansa в 2018 году перевезла наибольшее количество пассажиров в Европе.
Услугами перевозчика и его "дочек"( Eurowings, Swiss, Austrian Airlines) в прошлом году воспользовались 142,3 миллиона пассажиров. Это на 10 процентов больше предыдущего года, сообщили в компании в четверг, 10 января, пишет DW.
Читайте такжеВ Британии назвали худшего авиаперевозчика
Кроме того, в прошлом году Lufthansa и ее "дочек" на 0,5 процента выросла заполняемость самолетов. Этот показатель увеличился до рекордных 81,4 процента. Поглощение частей обанкротившейся авиакомпании Air Berlin еще больше укрепило позицию Lufthansa на рынке.
Крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы - Ryanair - не намного отстал. В 2018 году услугами Ryanair воспользовались 139 миллионов пассажиров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter