В Европе назвали крупнейшего авиаперевозчика

Немецкая авиакомпания Lufthansa перевезла в 2018 году более 142 миллионов пассажиров. Крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы - Ryanair - 139 миллионов.

Немецкая авиакомпания Lufthansa в 2018 году перевезла наибольшее количество пассажиров в Европе.

Услугами перевозчика и его "дочек"( Eurowings, Swiss, Austrian Airlines) в прошлом году воспользовались 142,3 миллиона пассажиров. Это на 10 процентов больше предыдущего года, сообщили в компании в четверг, 10 января, пишет DW.

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Кроме того, в прошлом году Lufthansa и ее "дочек" на 0,5 процента выросла заполняемость самолетов. Этот показатель увеличился до рекордных 81,4 процента. Поглощение частей обанкротившейся авиакомпании Air Berlin еще больше укрепило позицию Lufthansa на рынке.

Крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы - Ryanair - не намного отстал. В 2018 году услугами Ryanair воспользовались 139 миллионов пассажиров.