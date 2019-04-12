МАУ начнет летать из Киева в Ниццу

Рейсы будут выполняться раз в неделю - по субботам.

Крупнейший в Украине авиаперевозчик - авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 27 апреля запустит регулярные прямые рейсы по маршруту Киев - Ницца (Франция).

Как сообщила пресс-служба МАУ на своей странице в Facebook, цена билета на перелеты по указанному направлению будет начинаться от 3548 грн в одну сторону при условии бронирования перелета в обе стороны.

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При этом отмечается, что это акционная цена и предложение действительно до 14 апреля на рейсы в период с 4 мая по 12 июня.

Согласно данным в системе бронирования перевозчика, рейсы будут выполняться раз в неделю - по субботам с вылетом из Киева в 06:00, время в пути составит 3 часа 10 мин.

При этом прямые рейсы являются сезонными и будут осуществляться с 27 апреля по 14 сентября.

Как сообщал УНИАН, украинская авиакомпания SkyUp с 12 июня запустит рейсы из Киева в Ниццу.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».