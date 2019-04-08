Wizz Air начала летать из Киева в Краков

Рейсы в Краков будут выполняться четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, 5 апреля выполнила свой первый рейс из Киева в Краков.

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Первый рейс в Краков прибыл со 168 пассажирами на борту одного из современных самолетов Airbus A320. В тот же день обратным рейсом Wizz в Киев воспользовались 159 пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта “Киев”.

Рейсы в Краков будут выполняться четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Цены стартуют от 689 грн.

Как сообщал УНИАН, венгерская авиакомпания Wizz Air с 30 июня возобновит полеты из международного аэропорта «Киев» им. И. Сикорского до Люблина (Польша).

Также Wizz Air с 5 июля начнет выполнять полеты из этого аэропорта до Лейпцига (Германия).