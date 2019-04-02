Wizz Air возобновит полеты из Киева в Люблин

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Wizz Air объявил о возобновлении выполнения рейсов Киев-Люблин с 30 июня.

Полеты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам с вылетами в 13:55 из Киева и 14:45 из Люблина, сообщает avianews.com.

Билеты на возобновляемое направление продаются по цене от 20 евро в одну сторону по тарифу Basic, который включает перевозку только небольшого предмета ручной клади с габаритами до 40х30х20 см.

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Wizz Air открыл рейсы Киев-Люблин 25 августа 2017 года. Полеты выполнялись до 24 октября 2018 года. «Изменение частоты выполнения полетов в зависимости от туристического сезона и спроса является общепринятой практикой в авиации. Wizz Air постоянно отслеживает эффективность своих рейсов, чтобы обеспечить пассажиров самыми низкими ценами по наиболее популярным направлениям», - отметили тогда в авиакомпании.

Освободившиеся провозные емкости Wizz Air направил на обслуживание рейсов, которые имеют более высокий спрос.

Ранее УНИАН сообщал, что авиакомпания Wizz Air открывает новый рейс из Киева в немецкий Лейпциг.