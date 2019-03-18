В Ирландии и мире отпраздновали День святого Патрика (фото, видео)

Поддержала традицию и королевская семья.

Зеленый день: в Ирландии и мире отпраздновали День святого Патрика. Следовательно тысячи людей заполонили улицы Лондона, чтобы посмотреть на парад в центре города.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Поддержала традицию и королевская семья. На параде ирландских гвардейцев Кейт Миддлтон появилась в пальто и шляпке изумрудного цвета.

После официальной части герцог и герцогиня Кембриджские выпили ирландского пива.

День святого Патрика отпраздновали и в США. Как и каждый год в Чикаго покрасили в зеленый цвет воду в реке.

Традиция празднования небесного покровителя Ирландии не обошла и Украину. В Одессе уже 10-й раз прошел ирландский фестиваль. В этом году гостей развлекали танцевальным флешмобом, карнавальным шествием и звуком волынок.