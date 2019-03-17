Зеленые шляпы, пиво и даже река: как в мире отмечают День Святого Патрика (видео)

17 марта отмечается День Святого Патрика.

Праздник в честь небесного покровителя Ирландии давно распространился по всему миру. Во многих городах проходят многотысячные парады с песнями и танцами.

Символами Дня Святого Патрика являются зеленый цвет и трилистник клевера, а также лепреконы – их шляпы во время празднования надевают все желающие. Зеленый цвет доминирует не только в костюмах. Ко Дню Святого Патрика во многих пабах подают зеленое пиво.А кое-кто экспериментирует даже с зелеными бургерами и пиццей.

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Уже традиционно ежегодно 17 марта в зеленый красят воду реки Чикаго. Цветом праздника в этот день подсвечивают здания во многих столицах мира.

На протяжении последних лет День Святого Патрика отмечают и в Украине. Особенно популярен этот праздник в столичных пабах.