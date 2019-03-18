В Одессе отпраздновали День святого Патрика (фото, видео)

Одесситы провели танцевальный флешмоб возле памятника Дюку. За пару недель поклонники Ирландии изучили базовые движения национальных танцев.

В Одессе на выходных отметили День святого Патрика - покровителя Ирландии. В обед «зеленые человечки» прошли по центру города парадом и устроили танцевальный флешмоб.

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Как пишет Пушкинская.net, танцевальный флешмоб стартовал в полдень возле Дюка. Все, кто хотел принять в нем участие, заранее получили обучающее видео. За пару недель поклонники Ирландии изучили базовые движения национальных танцев.

От памятника Дюку одесситы прошли парадом по Приморскому бульвару и через Театральную площадь вышли на Дерибасовскую. Конечная точка - Городской сад. Нынешний парад в День святого Патрика - десятый по счету. В нем приняли участие несколько сотен человек. Каждому обязательно было иметь хотя бы один зеленый элемент одежды.

«Мы отмечали этот праздник в своем узком кругу друзей. Ровно 10 лет назад мы вышли с работы и решили пройти маршем по городу. Нас тогда было около 10 человек. Этот праздник нашел отклик в сердцах одесситов, они присоединяются к параду. В прошлом году нас было уже около 300 человек », - рассказал организатор парада Сергей Пархисенко.

Отметим, День памяти покровителя Ирландии святого Патрика отмечается 17 марта. По преданию, святой Патрик принес христианство на языческий остров и изгнал с него всех змей. Традиционно в честь святого Патрика устраивается парад с песнями и плясками, ирландское пиво льется рекой. 17 марта - праздник не только ирландского святого, но и ирландской души, который перерос национальные границы и стал своего рода международным днем Ирландии.