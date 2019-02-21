В 2018 году в авиакатастрофах погибли 523 человека из более 4 миллиардов перевезенных пассажиров

Относительно общего количества погибших в результате авиакатастроф, то в 2018 году статистика несколько хуже, чем в предыдущие несколько лет.

В течение 2018 года в результате авиакатастроф погибли 523 пассажира и члена экипажа.

Такие данные содержит обнародованный в четверг, 21 февраля, отчет Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), передает Deutsche Welle.

По данным организации, в прошлом году было зафиксировано 62 аварии и авиакатастрофы, из которых 11 - со смертельным исходом.

Относительно общего количества погибших в результате авиакатастроф, то в 2018 году статистика несколько хуже, чем в предыдущие несколько лет. По данным IATA, с 2013 по 2017 год ежегодно в авиакатастрофах погибало в среднем 234,4 человека.

Впрочем, несмотря на некоторый рост количества погибших, авиация остается самым безопасным видом транспорта. За 2018 год авиакомпании перевезли 4,3 миллиарда пассажиров, выполнив 46,1 миллиона рейсов.

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В целом соотношение аварий к количеству рейсов составило 1,35 на один миллион, или одна авария на 740 тысяч рейсов. С 2013 по 2017 годы соотношение аварий к количеству рейсов составило 1,79 на миллион.

Исходя из имеющейся на сегодня статистики, пассажиру нужно на протяжении 241 года ежедневно совершать один перелет самолетом, прежде чем он столкнется с аварией, в которой погибнет кто-то из тех, кто находится на борту, отмечают в IATA.

Между тем Совет по безопасности Нидерландов - орган, который занимается изучением причин аварий и катастроф, - 21 февраля отметил необходимость получения более детальной информации о возможных рисках относительно полетов над зонами конфликтов.

Как сообщал УНИАН, за весь 2017 год в результате авиакатастроф в мире погибли 67 человек, что является самым низким показателем за всю историю авиации.

Вместе с тем, в отчете нидерландской Сети авиационной безопасности (Aviation Safety Network) отмечается, что 2018 год стал третьим самым безопасным годом по количеству несчастных случаев со смертельным исходом и девятым самым безопасным с точки зрения количества погибших.