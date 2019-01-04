Минувший год признан одним из самых безопасных для гражданской авиации

2018 год стал третьим самым безопасным годом по количеству несчастных случаев со смертельным исходом и девятым самым безопасным с точки зрения количества погибших.

Несмотря на несколько аварий, 2018 год был одним из самых безопасных для гражданской авиации, однако по количеству аварий он стал худшим за средний показатель последних пяти лет.

Об этом говорится в отчете нидерландской Сети авиационной безопасности (Aviation Safety Network), передает Голос Америки.

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В течение 2018 года ASN зафиксировала 15 аварийных случаев, в результате которых погибло 556 человек. Это делает 2018-й третьим самым безопасным годом по количеству несчастных случаев со смертельным исходом и девятым самым безопасным с точки зрения количества погибших.

Самым безопасным в истории авиации был 2017 год с 10 несчастными случаями и 44 потерянными жизнями.

Несмотря на пятилетний средний показатель с 14 несчастными случаями и 480 погибшими, прошлый год был худшим в обоих счетах, отмечает ASN.

По данным ASN, один смертельный случай приходится на 2 520 000 полетов.

Как сообщал УНИАН, в Европейской организации по безопасности воздушной навигации считают, что через 20 лет крупнейшие аэропорты Европы столкнутся с катастрофической перегруженностью. К 2040 году аэропорты будут обслуживать на четыре миллионы рейсов больше, а пассажиропоток увеличится на 360 млн человек.