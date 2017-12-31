2017 год стал самым безопасным за всю историю авиации - эксперты

За весь 2017 год в результате авиакатастроф в мире погибли 67 человек, что является самым низким показателем за всю историю авиации. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на нидерландскую организацию Aviation Safety Network(ASN).

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По данным организации, с начала текущего года до полудня воскресенья 31 декабря в мире произошло 9 авиакатастроф, приведших в общем к 67 смертям. Среди погибших большинство (35 человек) погибли от авиакатастрофы, находясь на земле. В целом в 2017 году авиакатастрофы потерпели пять грузовых и четыре пассажирских самолета.

Для сравнения ASN приводит данные 2016 года: тогда произошло 16 катастроф, в результате которых погибли 303 человека.

"Начиная с 1997 года, среднее количество авиакатастроф демонстрировало стабильное и уверенное снижение, в значительной степени благодаря усилению мер безопасности международными авиационными организациями, как ИКАО (Международная организация гражданской авиации), IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта), Flight Safety Foundation", - сообщил глава ASN Харро Рантер.

По состоянию на 31 декабря 2017 года прошло уже 398 дней со времени последнего инцидента с пассажирским авиалайнером и 792 дня с момента инцидента, который привел к гибели более 100 человек.

Учитывая нынешний объем авиаперевозок, вероятность авиакатастрофы на пассажирском рейсе составляет 1 к 9,2 млн.

Как сообщал УНИАН, недавно в Бангладеш столкнулись два самолета.