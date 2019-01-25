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В дубайском баре предлагают коктейль за $650

13:43, 25 января 2019
Новости туризма
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В официальном заявлении утверждается, что это «возможно, самый дорогой напиток в Дубае» \ amp.arabianbusiness.com

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Коктейль получил название Fleeting Moment («Мимолетное мгновение»), передает amp.arabianbusiness.com. В его состав входит напиток 100-летней выдержки, а также шафран. Коктейль подается в хрустальном бокале от Баккара́.

Заказать Fleeting Moment в Neos можно ежедневно с 17:00. В «счастливые часы» его стоимость составляет 1,2 тыс. дирхамов ($326).

В официальном заявлении утверждается, что это «возможно, самый дорогой напиток в Дубае», однако в меню Skyview Burj Al Arab есть и более дорогие коктейли.

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Теги: #Дубай