В дубайском баре предлагают коктейль за $650

Дубайский бар запускает в продажу новый фирменный напиток за $653.

Бар Neos, расположенный в Address Downtown, Дубай, объявил о пополнении меню новым фирменным коктейлем стоимостью 2,4 тыс. дирхамов ($653).

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Коктейль получил название Fleeting Moment («Мимолетное мгновение»), передает amp.arabianbusiness.com. В его состав входит напиток 100-летней выдержки, а также шафран. Коктейль подается в хрустальном бокале от Баккара́.

Заказать Fleeting Moment в Neos можно ежедневно с 17:00. В «счастливые часы» его стоимость составляет 1,2 тыс. дирхамов ($326).

В официальном заявлении утверждается, что это «возможно, самый дорогой напиток в Дубае», однако в меню Skyview Burj Al Arab есть и более дорогие коктейли.