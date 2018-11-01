Дубай стал Меккой для туристов-любителей новизны и шика

Размах в Дубае ощутим во всем - в высоте небоскребов, размерах автомобильных развязок и фонтанах площадью с княжество Монако.

Размах в Дубае ощутим во всем - в высоте небоскребов, размерах автомобильных развязок, фонтанах, по величине сравнимых с княжеством Монако, а также в отсутствии пешеходов и стопроцентной автомобилизации населения.

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Об этом говорится в опубликованной в "Новом времени" колонке Надежды Ватулевой, руководителя отдела коммуникаций благотворительных проектов одного из украинских фондов. После визита в Дубай Ватулева отмечает, что это Мекка для любителей новизны и шика. "Главные достопримечательности эмирата не музеи и галереи, а отели, аквапарки, ночные клубы и гигантские торговые центры. Кроме того, здесь прекрасные пляжи с чистым белым песком и лазурной водой", - делится впечатлениями она.

Она отмечает, что общественный транспорт в Дубае есть, но он малозаметен, а местное население практически им не пользуется. Кроме того, как добавляет она, Дубай не для пеших прогулок. "Здесь из точки А в точку В нужно передвигаться на машине: то, что на карте выглядит, как “перейти через дорогу”, выливается в 40 минут пути по палящему солнцу", - сообщает Ватулева.

"Из Дубая нужно обязательно съездить в столицу ОАЭ и посетить открывшийся в 2017 году музей Лувр Абу-Даби. Сама экспозиция небольшая, но, как и в парижском оригинале, тут представлены все эпохи - от истоков мироздания до импрессионистов", - советует она.

Также Ватулева отмечает, что несмотря на окружающую роскошь, хорошие зарплаты и достойный уровень жизни, никто, кроме граждан ОАЭ, не чувствует себя защищенным. "Получить местный паспорт иммигранту невозможно, даже прожив в стране всю жизнь. Пенсия здесь тоже не предусмотрена", - делится информацией она.

Полную версию материала читайте в новом номере журнала "Новое время" от 1 ноября 2018 года.