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Предновогоднее настроение: во Львове продолжаются праздничные ярмарки (фотогалерея)

19:39, 28 декабря 2018
Новости туризма
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После католического Рождества и накануне Нового года город льва погрузился в настоящую праздничную атмосферу.

Вечером 31 декабря, с 23.00 до 24.00 ч, на фасаде Львовского оперного театра состоится видео-шоу в сопровождении музыки группы Lirwak.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

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В сообщении говорится, что за 10 мин до полуночи видеомаппинг приобретет формы истории о Рождестве, созданной на основе стихов Богдана-Игоря Антонича и гуцульских присказок. «Это будет не просто видеомаппинг и не просто концерт группы Lirwak. Это будет настоящее театрализованное действо — со стихами, присказками, историями», — сообщают в городском управлении культуры».

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Новость в сюжете: Празднование Нового года и Рождества 2019
Теги: #Львов#Рождество#Новый год