Предновогоднее настроение: во Львове продолжаются праздничные ярмарки (фотогалерея)
После католического Рождества и накануне Нового года город льва погрузился в настоящую праздничную атмосферу.
Вечером 31 декабря, с 23.00 до 24.00 ч, на фасаде Львовского оперного театра состоится видео-шоу в сопровождении музыки группы Lirwak.
Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.
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В сообщении говорится, что за 10 мин до полуночи видеомаппинг приобретет формы истории о Рождестве, созданной на основе стихов Богдана-Игоря Антонича и гуцульских присказок. «Это будет не просто видеомаппинг и не просто концерт группы Lirwak. Это будет настоящее театрализованное действо — со стихами, присказками, историями», — сообщают в городском управлении культуры».